Русская весна
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Русская весна

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Украина на пути к миру…

Украина на пути к миру…

Посмотрел украинские каналы, впечатление, что посетил дурдом, там реально клиника, они ненавидят всех русских просто по нацпризнаку, типа русский — не человек, и т.

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Комментарии
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Eduard
И ни за что не хотяи признавать факт того,что сами во всем виноваты и их паршивая власть!
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15 час.
Eduard
Да они все русские! Украинаэто вымешленое государство из русских,а мова переделка русского.Поэтомуэтот язык нам поеятен.Счет вообще поленились пепеделать,так и остался как у нас,Псевдо страеа,псевдо народ!Националисты так поголовно уголовники!
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15 час.
Eduard
Если укропы такие &quot;европейцы&quot; то какие языки они Европы знают?А,литовский? Ха,ха,ха.Нет,не знают!
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15 час.
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