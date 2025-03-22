Посмотрел украинские каналы, впечатление, что посетил дурдом, там реально клиника, они ненавидят всех русских просто по нацпризнаку, типа русский — не человек, и т.
Украина на пути к миру…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
И ни за что не хотяи признавать факт того,что сами во всем виноваты и их паршивая власть!
Ответить
15 час.
Eduard
Да они все русские! Украинаэто вымешленое государство из русских,а мова переделка русского.Поэтомуэтот язык нам поеятен.Счет вообще поленились пепеделать,так и остался как у нас,Псевдо страеа,псевдо народ!Националисты так поголовно уголовники!
Ответить
15 час.
Eduard
Если укропы такие "европейцы" то какие языки они Европы знают?А,литовский? Ха,ха,ха.Нет,не знают!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии