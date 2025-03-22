Eduard И ни за что не хотяи признавать факт того,что сами во всем виноваты и их паршивая власть!

Eduard Да они все русские! Украинаэто вымешленое государство из русских,а мова переделка русского.Поэтомуэтот язык нам поеятен.Счет вообще поленились пепеделать,так и остался как у нас,Псевдо страеа,псевдо народ!Националисты так поголовно уголовники!