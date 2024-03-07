Пауки в банке, или за что сидел Королёв

Игорь Василевский

В годы ВОВ за каждое изделие, воевавшее на фронте, автор получал авторские отчисления. За самолеты, автоматы, танки, пушки и т. д. Но до этой счастливой минуты - запуска в серию, нужно было дожить. А как это достигалось? Да просто! Яковлев, замнаркома авиационной промышленности по новой техники под крышей наркома Шахурина пихал свой самолет Як-1 в серию со страшной силой. Ну, и что, что он был не совсем доработан? И чтоу Поликарпова машины были лучше?? Но... умер Поликарпов и все таланты его КБ были быстренько пристроены в собственное КБ. А денюшка то за его горящие от вражьих попаданий самолеты шла... Не говоря о личных качествах этого ,безусловно, талантливого и талантливого в склоках человека. А ситуация с Вавиловым? А вот его враг Лысенко пасквилей не писал.. А сколько всяких проходимцев за счет своих соседей условия жилищные улучшили?? Руками подручных конкретных врагов ягоды да ежова? Которых затем враг и нелюдь для некоторых нонешних, Берия вместе с их костоломами на ноль помножил да освобождать оболганных начал? А что, сейчас в научной среде что то иначе? Все в едином порыве решают каждый свою задачу?? Или главная цель любого руководителя выбить себе финансирование?? Не важно как? Иначе - откуда деньги на арплаты, содержание помещений, на опыты, наконец? Ладно, если это КБ какое то военное, но и в них до последнего времени не очень то и молодежь спешила - зарплаты то... не в торговле.. Кстати, в банках, на рядовых должностях зп меньше, чем у развозящих пиццу и прочих таксистов, в 2-2,5 раза. У кого рука тянется черный палец поставить - проверьте методом личной проверки. И желание отпадет. Болезнь красных глаз, как ее называют китайцы, родилась, увы, с человеком. Да, это порок, который сегодня заботливо, но крайне замаскированно, культивируется в наших школах, ВУЗах. И увы, карьерный рост по выбранной специальности сплошь и рядом подменен блатом, покупкой должностей и прочим непотребством. И кто бы сейчас не шипел на Советску власть, но при всех ее недостатках, у нее была школа карьерно роста - через комсомол, профкомы, через кадровы отбор лучших в профессии.