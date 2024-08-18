Месси требует компенсации после протеста экоактивистов

Нападающий "Интера Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси обратился в суд с требованием компенсации в размере 50 тысяч евро (примерно 4,5 миллиона рублей) после того, как группа активистов-экологов из Испании, известная как Futuro Vegetal, облила его дом на Ибице краской и выбила окна.