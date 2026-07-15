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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС

В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС

Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости Госавтоинспекция будет отменять штрафы за нарушения правил остановки и стоянки в отношении водителей, вынужденно стоящих в очередях на автозаправочных станциях.

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