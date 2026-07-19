В Подмосковье пропала 12-летняя школьница

В Пересвете Сергиево-Посадского городского округа 14 июля пропала 12-летняя школьница. Об этом сообщила пресс-служба национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве и Московской области «Спас Град» в соцсети «ВКонтакте».
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