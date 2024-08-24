Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.