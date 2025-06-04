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Царьград

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"Сложите оружие и сдайтесь в плен": Родные обратились к солдатам ВСУ в Сумщине

"Сложите оружие и сдайтесь в плен": Родные обратились к солдатам ВСУ в Сумщине

Родственники украинских солдат, которые находятся в Сумской области, призывают их сдаться. "Сложите оружие и сдайтесь в плен", говорят они.

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