«Дом.РФ» сообщил о продолжении спада объемов ипотечного кредитования

В октябре упала и общая выдача ипотечных кредитов, и тех, что выдавались по семейной ипотеке. Однако по семейной льготной программе снижение оказалось в два-три раза меньше В октябре 2024 года по сравнению с прошлым октябрем почти одинаково упала и общая выдача ипотечных кредитов, и тех, что выдавались по льготным программам.