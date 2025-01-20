Китайские производители стали готовятся к дальнейшему сокращению производства, пишет Bloomberg. Отмечается, что Китай по-прежнему производит слишком много стали, что создает для отрасли дополнительные трудности, поскольку внутреннее потребление падает, а нерентабельные заводы достигают критической точки.