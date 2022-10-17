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Архитектор Сергей Труханов: «Скоро время и место станут просто техническими терминами»

Архитектор Сергей Труханов: «Скоро время и место станут просто техническими терминами»

Как это у Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». И если для одних секторов российского рынка VR — практически уже прошлое, то для других — будущее или совсем недавно наступившее настоящееЧто значат VR-технологии для современной архитектуры и проектирования? Правомерен ли вопрос об экономической выгоде использования этих технологий? Скоро ли архитекторы, проектировщики, их заказчики и конечные потребители смогут с легкостью жонглировать реальностями? Об этом и многом другом BFM.

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