Архитектор Сергей Труханов: «Скоро время и место станут просто техническими терминами»

Как это у Уильяма Гибсона: «Будущее уже наступило. Просто оно еще неравномерно распределено». И если для одних секторов российского рынка VR — практически уже прошлое, то для других — будущее или совсем недавно наступившее настоящееЧто значат VR-технологии для современной архитектуры и проектирования? Правомерен ли вопрос об экономической выгоде использования этих технологий? Скоро ли архитекторы, проектировщики, их заказчики и конечные потребители смогут с легкостью жонглировать реальностями? Об этом и многом другом BFM.