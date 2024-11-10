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Царьград

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Многие задумки Байдена провалились, но у него ещё в кармане пара месяцев. Захарова предостерегла: "Мы их знаем"

Многие задумки Байдена провалились, но у него ещё в кармане пара месяцев. Захарова предостерегла: "Мы их знаем"

Русофобское руководство США собиралось сделать и делало многое, чтобы насолить России. Большая часть проектов кончилась фиаско.

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