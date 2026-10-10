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Газета.ру

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Трамп заявил, что США могут ударить по Ирану до промежуточных выборов

Трамп заявил, что США могут ударить по Ирану до промежуточных выборов

Президент США Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану до американских промежуточных выборов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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