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Появилось видео нападения на ученого РАН в Екатеринбурге

Появилось видео нападения на ученого РАН в Екатеринбурге

В сети опубликовали видео нападения на доктора сельскохозяйственных наук, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никиту Зезина в Екатеринбурге.

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