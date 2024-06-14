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Трамп уверен, что вел себя «жестко» при общении с Путиным

Трамп уверен, что вел себя «жестко» при общении с Путиным

Экс-лидер США Дональд Трамп оценил свои отношения с действующим президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они были хорошими, но иногда хозяин Белого дома позволял себе высказывать «жесткую позицию».

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