Подскочило давление. Появились подробности утреннего ЧП на борту самолёта "Уральских авиалиний"

Возвратиться в Кольцово экипажу посоветовал оказавшийся на борту врачЧто случилось с пассажиркой, ради которой утром 26 января развернули самолёт, летевший из Екатеринбурга в Дубай, рассказали в авиакомпании "Уральские авиалинии".