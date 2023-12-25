Реставрация особняка Иванова на Большой Пороховской обойдётся городу в 7 млн рублей

В здании работает бухгалтерия местной администрации. Власти Петербурга задумались о реставрации старинного особняка Иванова на Большой Пороховской улице и готовы заплатить за разработку проектной документации более 7 миллионов рублей.
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