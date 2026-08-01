25-летний вундеркинд ИИ признал крах фонда и пообещал «сражаться дальше»

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Фонд Situational Awareness, управляемый бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, потерял 67% своей стоимости в июле на фоне обвала акций технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом.
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