Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса

По словам вице-премьера Патрушева, рынок обеспечен, но запасы сделать следует Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран.
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