Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Чушь собачья. Сначала химией в продуктах убили эту фертильность, а теперь всё на толстых баб валят. Раньше бабам полн...В Госдуме считают...
  • Лариса Кондратьева
    Но сейчас же есть вариант похудеть с помощью семаглутида, который направлен только на снижение веса, вот Велгия наша,..."Хватаюсь за голо...
  • Леонид
    Очередная показуха с заранее утвержденными бестолковыми вопросами.Когда пройдет пря...

Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса

Россия планирует импортировать картофель из-за роста спроса

По словам вице-премьера Патрушева, рынок обеспечен, но запасы сделать следует Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх