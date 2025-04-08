ВМС Украины потеряли один из трёх переданных Британией вертолётов Sea King по «техническим причинам»

Военно-морские силы Украины потеряли один из трех переданных Британией вертолетов Sea King, машина упала во время полета по «техническим причинам».
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