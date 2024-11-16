Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнувший ученицу в грудь подросток-иноземец задержан, директор школы - под следствием Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress На Урале завели дело о хулиганстве после избиения подростком-иноземцем одноклассницы.

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