Пнул девочку ради популярности уже в прошлом, у нас новый иностранный школьник ещё хуже

Пнувший ученицу в грудь подросток-иноземец задержан, директор школы - под следствием Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress На Урале завели дело о хулиганстве после избиения подростком-иноземцем одноклассницы.
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