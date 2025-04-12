🧐 Контроль цен на пасхальную продукцию: какие меры ждут ритейлеров? Магазинам не разрешат увеличивать стоимость товаров в преддверии Пасхи.
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🧐 Контроль цен на пасхальную продукцию: какие меры ждут ритейлеров? Магазинам не разрешат увеличивать стоимость товаров в преддверии Пасхи.