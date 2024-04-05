Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь жителям Тихвина, оказавшимся в зоне подтоплений

В частности, спасатели привозят продукты и лекарства В Тихвинском районе Ленинградской области, где в результате подтопило более 150 домовладений, сотрудники регионального МЧС продолжают оказывать помощь и отвечать на заявки населения, оказавшегося в зоне подтоплений.