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Я беременна, а отец ребенка настаивает на аборте: как поступить

Я беременна, а отец ребенка настаивает на аборте: как поступить

Беременность – это особенный период в жизни женщины, который требует особого внимания и заботы. Однако, если отец ребенка настаивает на аборте, то это может вызвать у беременной большое эмоциональное и психологическое напряжение.

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