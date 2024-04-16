В Архангельской области определяют подрядчиков по благоустройству территорий

Завершается процесс выбора подрядчиков для благоустройства территорий. Это касается заключения контрактов на обновление пространств в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».
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