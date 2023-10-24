В Якутии увеличили поставки грузов по арктическим рекам

Использование мелкосидящих судов показало свою эффективность при поставке продовольствия в Арктическую зону Якутии, 24 октября сообщает Департамент информационной политики и массовых коммуникаций Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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