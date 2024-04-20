В Дубае вызвали искусственные осадки? Эксперты подтверждают версию Ольга ВайленкоСильные ливни в столице ОАЭ Дубае вызвали массовое потопление, оставив город в хаосе и вынудив тысячи туристов пытаться покинуть регион.
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