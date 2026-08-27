Герой РФ Григорьев рассказал, как вещие сны помогли ему выжить в тылу врага

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Выпускник кадровой программы "Якутия - земля героев" Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута в интервью ТАСС рассказал, что в те шесть дней, что он провел в тылу врага в селе Трудовое ДНР, ему приснилось три вещих сна, которые помогли ему выжить и добраться до позиций ВС РФ.