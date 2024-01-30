Финал Медведева против Синнера, матчи Рублева и Блинковой вошли в топ-5 лучших на Australian Open

• Ига Швентек против Даниэль Коллинс во втором круге – 6:4, 3:6, 6:4; • Анна Блинкова против Елены Рыбакиной во втором круге – 6:4, 4:6, 7:6(22-20); • Арина Соболенко против Коко Гауфф в полуфинале – 7:6(2), 6:4; • Андрей Рублев против Алекса де Минаура в четвертом круге – 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:3, 6:0; • Янник Синнер против Даниила Медведева в финале – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
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