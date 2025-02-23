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Царьград

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Пожар в Институте Лебедева: ущерб оценивают, 30 человек эвакуированы

Пожар в Институте Лебедева: ущерб оценивают, 30 человек эвакуированы

В Москве в здании Института точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева произошел пожар площадью 1,5 тысячи кв.

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