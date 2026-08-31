Самозапрет на азартные игры смогут оформить россияне с 1 сентября

Новая услуга в МФЦ подразумевает добровольное ограничение на букмекерские конторы, тотализаторы, казино, игровые автоматы.
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