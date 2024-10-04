Бортников: Запад под эгидой НАТО хочет разместить в Закавказье свой контингент

Западные страны под эгидой НАТО намереваются разместить на территории Закавказья свой контингент. Об этом на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ сказал директор ФСБ России Александр Бортников.
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