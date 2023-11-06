В «Эксперт РА» спрогнозировали утроение автолизинга за пять лет

Среднегодовые темпы роста (CAGR) объемов нового бизнеса лизинговых компаний (ЛК) в сегменте легковых автомобилей с 2023 по 2027 год составят 31%, а в сегменте грузового автотранспорта – 25%, прогнозирует «Эксперт РА».