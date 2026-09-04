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За рулем

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Можно ли пить домашний квас и безалкогольное пиво перед поездкой

Можно ли пить домашний квас и безалкогольное пиво перед поездкой

Пометка «безалкогольное» на этикетке – не повод расслабляться: спирт в таких напитках все же встречается, и для автомобилистов это чревато сюрпризом.

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