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Царьград

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Вместо Таиланда и Турции: найдено новое направление для туристов из России

Вместо Таиланда и Турции: найдено новое направление для туристов из России

Эксперты назвали новое направление, которое может стать альтернативой Таиланду и Турции.Мьянма может стать новым направлением для путешественников, которые уже побывали в Таиланде, Вьетнаме или Камбодже.

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