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Экономист высказал опасения: отмена НДФЛ для малоимущих приведет к возникновению множества соблазнов

Правительство РФ обсудит с общероссийскими объединениями профсоюзов и РСПП вопрос о возможности освобождения малообеспеченных россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает «Общественная служба новостей».

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