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Тренер «Сочи» Миронов об 1:4 от «Авангарда»: «Немаловажно, что забили в концовке, рано или поздно нас прорвет. Команда формируется, рассматриваем разные сочетания»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о поражении от «Авангарда» (1:4). «Были готовы к такому началу от соперника, ждали, что он будет играть активно.

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