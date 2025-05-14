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Газета.ру

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Глава ГУР Буданов: Зеленский согласился на переговоры ради прекращения огня

Глава ГУР Буданов: Зеленский согласился на переговоры ради прекращения огня

Руководитель главного управления разведки министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, поскольку демонстрирует стремление к миру и намерен достичь прекращения огня.

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