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Аргументы и Факты

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Тряхнет пол-Европы: Запад вдрогнул в ужасе после слов Путина

Тряхнет пол-Европы: Запад вдрогнул в ужасе после слов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, говоря о возможном вводе войск Запада на Украину, предупреждал об ошибках, которые совершают и могут совершить европейцы.

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