Драгуны на мотоциклах: российские военные используют забытую тактику прошлого

РИА Новости/Сергей Бобылев Реальные боевые действия показывают, насколько важен исторический опыт. Современные технологии заставили вспомнить об эффективных решениях, проверенных еще задолго до появления дронов, – именно их сейчас активно используют в зоне СВО.
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