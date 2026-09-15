Драгуны на мотоциклах: российские военные используют забытую тактику прошлого

РИА Новости/Сергей Бобылев Реальные боевые действия показывают, насколько важен исторический опыт. Современные технологии заставили вспомнить об эффективных решениях, проверенных еще задолго до появления дронов, – именно их сейчас активно используют в зоне СВО.