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Как сейчас выглядит самый бедный город в Монголии, в котором в дестве жил Зеленский

Как сейчас выглядит самый бедный город в Монголии, в котором в дестве жил Зеленский

Эрдэнэт — одновременно второй по величине город Монголии и самый бедный город этой страны. При том ещё 50 лет назад он смело мог называться самым богатым и самым перспективным местом для жизни, в него с радостью перебирались молодые специалисты после окончания института и строили огромные планы на будущее.

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