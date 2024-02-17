Как сейчас выглядит самый бедный город в Монголии, в котором в дестве жил Зеленский

Эрдэнэт — одновременно второй по величине город Монголии и самый бедный город этой страны. При том ещё 50 лет назад он смело мог называться самым богатым и самым перспективным местом для жизни, в него с радостью перебирались молодые специалисты после окончания института и строили огромные планы на будущее.