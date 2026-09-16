«Храмы без крестов»: москвич пожаловался на витражи Церетели на станции «Трубная»

Житель Москвы Сергей Воронов через суд потребовал добавить кресты на витражи станции метро «Трубная», где изображены храмы.
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