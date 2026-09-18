Преимущественно без осадков. Какая погода ждет Алтайский край 19 сентября

Порывы ветра могут достигать 13 м/с До +26 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 сентября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
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