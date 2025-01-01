Интимные разговоры: как преодолеть стеснение в обсуждении секса с партнером

Фото: medaboutme.ru Обсуждение интимных тем не всегда является привычным для всех пар. Важно понимать, что открыто говорить о сексе не только не стыдно, но и необходимо для поддержания здоровых отношений.
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