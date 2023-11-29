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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40 очков и 11 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» победить «Атланту»

40 очков и 11 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» победить «Атланту»

«Кливленд» во вторник взял верх над «Атлантой» со счетом 128:105, но не смог пробиться в плей-офф внутрисезонного турнира НБА.

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