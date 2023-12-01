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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Зеленскому готовят побег в США

Зеленскому готовят побег в США

Администрация Байдена распорядилась обеспечить жильё и безопасность семье президента Украины.Как сообщает издание DCWeekly со ссылкой на анонимного разведчика, американским спецслужбам дали указание сопроводить Зеленского при переезде с Украины и разместить в США.

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