Зеленскому готовят побег в США

Администрация Байдена распорядилась обеспечить жильё и безопасность семье президента Украины.Как сообщает издание DCWeekly со ссылкой на анонимного разведчика, американским спецслужбам дали указание сопроводить Зеленского при переезде с Украины и разместить в США.
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