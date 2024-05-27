За модернизацию котельных калужский завод наградили бронзовым дипломом

Калужский завод энергетического машиностроения наградили бронзовым дипломом премии «Умный город» в номинации «Умное тепло» – за модернизацию городских котельныхКалужский завод энергетического машиностроения наградили бронзовым дипломом премии «Умный город» в номинации «Умное тепло» - за модернизацию городских котельных.
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