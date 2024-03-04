Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

Президент России объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Эксперты обратили внимание на реакцию министра финансов Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на эту новость.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Не уж-то у этой суки селуанова из зарплаты вынут?????Вот и грустит...А как же его миллионы???
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22 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
сколько лет прощали долги в миллионы многим стран !? наконец то  своих вспомнили и помочь решили !давно пора  это сделать!
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22 час.
picarev Писарев
ЦБ делает деньги дорогими, а провительство делает их дешовыми! Вот парадокс жизни.
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21 час.

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