"Не революция", которую никто не ждал: Вызывайте неотложку Силуанову!

ВС Вадим Скоробогатов Не уж-то у этой суки селуанова из зарплаты вынут?????Вот и грустит...А как же его миллионы???

ЛБ Людмила Боченкова сколько лет прощали долги в миллионы многим стран !? наконец то своих вспомнили и помочь решили !давно пора это сделать!