Открытие Синих мостов в Калуге в очередной раз отложено

Городская управа Калуги на еженедельной планерке объявила, что реконструкция путепровода «Синие мосты» завершится в полном объеме в ноябреГородская управа Калуги на еженедельной планерке объявила, что реконструкция путепровода «Синие мосты» завершится в полном объеме в ноябре.