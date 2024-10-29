Открытие Синих мостов в Калуге в очередной раз отложено

Городская управа Калуги на еженедельной планерке объявила, что реконструкция путепровода «Синие мосты» завершится в полном объеме в ноябреГородская управа Калуги на еженедельной планерке объявила, что реконструкция путепровода «Синие мосты» завершится в полном объеме в ноябре.
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