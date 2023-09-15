Мощные взрывы в восточных и центральных областях Украины: Обновленная карта военной операции на Украине 15 сентября 2023 года Юлия СоколоваКолоссальные потери в живой силе заставляют командование ВСУ перебрасывать к Работино всё новые резервы.
Мощные взрывы в восточных и центральных областях Украины: Обновленная карта военной операции на Украине 15 сентября 2023 года Юлия СоколоваКолоссальные потери в живой силе заставляют командование ВСУ перебрасывать к Работино всё новые резервы.
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