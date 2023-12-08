В Нижнем Новгороде в канун Дня Героев Отечества прошла патриотическая акция «В едином строю»

В преддверии Дня Героев Отечества в Нижнем Новгороде состоялась акция «В едином строю». Ее организатором выступил единый военно-патриотический центр «Авангард» при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии